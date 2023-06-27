"Это просто символически": лукашенко подарили ядерную бомбу

Поступило ли уже ядерное оружие из россии в Беларусь — пока не ясно

Самопровозглашенному белорусскому президенту александру лукашенко, на фоне заявлений о перемещении ядерного оружия из россии, подарили ядерную бомбу. Но не настоящую, а макет первой советской бомбы с ядерным зарядом.

Об этом сообщает издание БЕЛТА. Презент сделал министр обороны страны Виктор Хренин, который выступал с докладом перед лукашенко.

Белорусский диктатор удивился, когда подчиненный решил подарить ему копию первой ядерной бомбы РДС-1, которую изобрели в СССР в 1949 году. По словам Хренина, это символичный подарок с намеком на то, что "это все у нас находится".

Самопровозглашенный белорусский президент отметил, что современная бомба выглядит иначе и обратился к "врагам".

"Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически", — сказал лукашенко.

Однако из беседы лукашенко с главой Минобороны не стало понятно, передала ли уже россия ядерное оружие и какое именно — старое или современного образца, или ж это просто символические беседы.

Так выглядит советская ядерная бомба РДС-1

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что перемещение ядерного оружия в Беларусь из россии нарушает нормы Договора о нераспространении и Будапештского меморандума. По словам представителя Литвы в ООН, Совбез организации должен оставаться сосредоточенным на данном вопросе.