"Хлам на складе не нужен": лукашенко захотел себе "ядерную кнопку"

Беларусь хочет иметь возможность применять ядерное оружие без разрешения кремля

Белорусский диктатор александр лукашенко захотел не только получить российское ядерное оружие, но и персональную "красную кнопку".

Как пишет БЕЛТА, лукашенко во время встречи с журналистами заявил, что в Беларуси нарабатывают механизм применения тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае угрозы.

"Мне что, хлам нужен на каком-то складе? Ну, пусть бы в россии там и лежало это тактическое оружие. Надо – ну, лишние там 500 километров провезем, применим. Или самолет взлетит из россии", — сказал он.

По его словам, сейчас в стране разрабатывают механизм применения оружия массового поражения в случае, если она подвергнется нападению. При этом диктатор отметил, что нападение на Беларусь будет расцениваться, как нападение на "союзное государство" с россией.

"Это наше оружие, и мы его будем использовать", — сказал он.

Кроме того лукашенко ответил на слова Москвы о том, что лишь россия будет иметь право использовать ТЯО. По его словам, если начнется война, то времени на обсуждение с кремлем может уже и не быть.

Как сообщалось ранее, лукашенко накануне похвастался тем, что ему подарили ядерную бомбу, хоть пока и не настоящую, а лишь макет.