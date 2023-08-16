Беларусь могут "отрезать" от цивилизованного мира: что планируют Латвия, Литва и Польша

Три страны планируют закрыть границу синхронно

Латвия, Литва и Польша обсуждают возможности закрытия границы с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как сообщает LRT, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что финальное согласование этого вопроса произойдет в конце августа.

Она отметила, что недавно провела разговор по этому поводу с польским коллегой, где было достигнуто соглашение о координации технических шагов для одновременного закрытия границ.

"Мы продолжаем техническую и политическую работу. На 28 августа в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, и мы согласуем финальные детали того, как будет выглядеть синхронное закрытие границы", — добавила Билотайте.

Причина обеспокоенности трех стран заключается в переезде ЧВК "Вагнер" в Беларусь и увеличением рисков проникновения их боевиков на территорию соседних стран для проведения диверсий. Кроме того, в последние дни сильно увеличилось количество случаев попыток пересечения границы нелегальными мигрантами при поддержке белорусских спецслужб.

Стоит отметить, что Украина закрыла северную границу после начала российского вторжения, таким образом у Беларуси открытой остается граница с россией.

Как сообщалось ранее, Латвия на фоне очередного обострения ситуации на границе с Беларусью намерена усилить мобилизацию пограничников. Это включает отмену ежегодных отпусков и возвращение на службу тех офицеров, кто уже ушел в отпуск.

В свою очередь Польша усилила охрану границы после того, как в начале августа на ее территорию влетели два белорусских вертолета, которые находились на военных учениях неподалеку от границы.