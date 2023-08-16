Білорусь можуть "відрізати" від цивілізованого світу: що планують Латвія, Литва та Польща

Три країни планують закрити кордон синхронно

Латвія, Литва та Польща обговорюють можливості закриття кордону з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

Як повідомляє LRT, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що фінальне узгодження цього питання відбудеться наприкінці серпня.

Вона зазначила, що нещодавно провела розмову з цього приводу з польським колегою, де було досягнуто згоди про координацію технічних кроків для одночасного закриття кордонів.

"Ми продовжуємо технічну та політичну роботу. На 28 серпня у Варшаві запланована зустріч за участю балтійських держав та Польщі, і ми погодимо фінальні деталі того, як виглядатиме синхронне закриття кордону", — додала Білотайте.

Причина стурбованості трьох країн полягає у переїзді ПВК "Вагнер" до Білорусі та збільшення ризиків проникнення їхніх бойовиків на територію сусідніх країн для проведення диверсій. Крім того, останніми днями сильно збільшилася кількість випадків спроб перетину кордону нелегальними мігрантами за підтримки білоруських спецслужб.

Варто зазначити, що Україна закрила північний кордон після початку російського вторгнення, таким чином у Білорусі відкритим залишається лише кордон із росією.

Як повідомлялося раніше, Латвія на тлі чергового загострення ситуації на кордоні з Білоруссю має намір посилити мобілізацію прикордонників. Це включає скасування щорічних відпусток та повернення на службу тих офіцерів, які вже пішли у відпустку.

Своєю чергою Польща посилила охорону кордону після того, як на початку серпня на її територію влетіли два білоруські вертольоти, які знаходилися на військових навчаннях неподалік кордону.