Війська Польщі вирушили до кордону з Білоруссю: подробиці

У Мінську заперечують факт вторгнення

Польща перекидає додаткові війська до кордону після інциденту з вторгненням у повітряний простір двох білоруських військових гелікоптерів.

Як повідомляє Bloomberg, після того, як польське оборонне відомство визнало факт несанкціонованого перетину кордону двома армійськими гелікоптерами, глава відомства Маріуш Блащак розпорядився перекинути до кордону більше військ, а також додаткові бойові гелікоптери.

Міноборони країни повідомило, що вже проінформувало НАТО про те, що сталося.

При цьому в МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, щоб він пояснив інцидент.

"Польща очікує, що Білорусь утримається від такої діяльності", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Мінську заперечують факт вторгнення та звинувачують Польщу в ескалації.

"Звинувачення у порушенні польського кордону вертольотами Мі-24 та Мі-8 ВПС та військ ППО Білорусі надумані та висуваються польським військово-політичним керівництвом для виправдання нарощування сил та коштів на кордоні з Білоруссю", — йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Як повідомлялося раніше, військові у Білорусі навчають нелегалів закидати польських прикордонників камінням. У мережі з’явилось відео такого нападу.