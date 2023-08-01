Войска Польши выдвинулись к границе с Беларусью: подробности

В Минске отрицают факт вторжения

Польша перебрасывает дополнительные войска к границе после инцидента с вторжением в воздушное пространство двух белорусских военных вертолетов.

Как сообщает Bloomberg, после того, как польское оборонное ведомство признало факт несанкционированного пересечения границы двумя армейскими вертолетами, глава ведомства Мариуш Блащак распорядился перебросить к границе больше войск, а также дополнительные боевые вертолеты.

Минобороны страны сообщило, что уже проинформировало НАТО о произошедшем.

При этом в МИД страны вызвали временного поверенного в делах Беларуси, чтобы тот объяснил инцидент.

"Польша ожидает, что Беларусь воздержится от такой деятельности", — говорится в сообщении.

В свою очередь в Минске отрицают факт вторжения и обвиняют Польшу в эскалации.

"Обвинения в нарушении польской границы вертолетами Ми-24 и Ми-8 ВВС и войск ПВО Беларуси надуманные и выдвигаются польским военно-политическим руководством для оправдания наращивания сил и средств на границе с Беларусью", — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Как сообщалось ранее, военные в Беларуси учат нелегалов закидывать польских пограничников камнями. В сети появилось видео такого нападения.