Белорусские спецслужбы учат нелегалов закидывать польских пограничников камнями: появилось видео нападения

Польская сторона обвиняет белорусские спецслужбы в подвозе камней к границе

Польские пограничники сообщают об участившихся случаях нападений с белорусской стороны границы. Неизвестные люди закидывают их камнями и ветками.

Как информирует пресс-служба Пограничной службы Польши, есть основания считать, что камни, брусчатку и кирпичи к границе подвозят белорусские спецслужбы.

"Службы Беларуси, когда-то ответственные за охрану границы, организуют и поощряют незаконное пересечение границы", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство информирует, что белорусские пограничники рассказывают нелегалам, как правильно пересекать границу избегая внимания поляков, а также показывают им места, где это можно сделать наиболее просто.

"Действия людей, которые пытаются пересечь польскую границу в обход действующих норм, угрожают жизни и здоровью офицеров", — говорится в сообщении.

Кроме того, там обнародовали видео того, как происходит нападение нелегалов на пограничный патруль.

Напомним, в конце 2021 года толпа мигрантов пыталась штурмовать границу Польши со стороны Беларуси, что привело к столкновениям с силовиками.

Тогда эта попытка не увенчалась успехом, а потому большинство из них все же вернулись домой.