лукашенко разошелся на встрече с путиным: принес карту, угрожал Польше и стал посмешищем (видео)

На бредни лукашенко отреагировали и поляки

Беларусский диктатор александр лукашенко во время встречи со своим российским коллегой наговорил нового бреда про, переехавших в Беларусь "вагнеровцев", и даже принес карту.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, самопровозглашенный президент Беларуси повторил недавние заявления путина об "агрессии Польши", а в качестве доказательств таки донес главе кремля карту. Тут стоит отметить, что карта лукашенко уже давно стала мемом. В начале полномасштабной войны он, оправдывая кровавую атаку кремля, заявлял, что это был "превентивный удар", так как Украина якобы готовила на Беларусь нападение сразу с нескольких направлений. Подтверждать его слова должна была какая-то "секретная" карта, но он её так и не показал, из-за чего стал посмешищем в сети.

Теперь же диктатор, видимо, решил исправить свои ошибки и подготовился к встрече с путиным, но в сети от этого смеха меньше не стало.

Теперь же, по словам лукашенко, угроза уже исходит не из Украины, а из Польши, а на его карте видны все "агрессивные" действия поляков.

"Мы видим готовится почва. Сейчас одна из них (польских бригад — Ред.) расположилась в 40 километрах от Бреста…карту я покажу", — говорит лукашенко.

При этом, лукашенко сам решил поугрожать полякам "вагнеровцами". Дескать, боевики очень хотят на "экскурсию в Польшу".

"Нас начали "напрягать" "вагнеровцы" — просятся на Запад. Говорят: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув… Не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие", — ляпнул диктатор.

Другие шизофринические сказки путина и лукашенко

путин:

"Иностранные "наемники", находящиеся в зоне спецоперации, несут ощутимые потери из-за глупости";

Общественность и правительство стран, которые позволяют "наемникам" отправляться на фронт, должны иметь четкое представление о происходящем;

"За последние сутки было уничтожено рекордное количество иностранной техники".

лукашенко:

"Отрыв Западной Украины и расчленение Украины — неприемлемый вариант для Республики Беларусь".

К слову на бредни лукашенко об "экскурсии "вагнеровце" уже отреагировали и простые поляки в Twitter:

"вагнеровцев" развалили в Украине… Польша и НАТО будут пахать это де**мо сразу после пересечения границы и картофельный король очень быстро ляжет;

Лагеря будут уничтожены за пять минут, если они попытаются что-то напортачить в Польше и они это знают.Давайте не будем повторять этот бред, потому что они знают, о чем мы тут говорим;

Увидеть Польшу и вернуться через две минуты;

Увидят Подкарпатье и повернут назад;

Мы устроим тебе "экскурсию", чертова картошка.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин разозлился из-за кассетных боеприпасов для ВСУ, но в сети его подняли на смех.

Также мы сообщали, что путин выдал нелепый фейк о ВСУ.