лукашенко поедет к путину на выходных: о чем будут говорить диктаторы

Об этой встрече они договаривались заранее

Российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный встретится на территории рф на этой неделе. "Лидеры" будут обсуждать вопросы безопасности, реализацию союзных программ и прочее.

Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает приближенный к пресс-службе белорусского "президента" Telegram-канал "Пул Первого".

Так, лукашенко направится в рабочим визитом в россию в воскресенье, 23 июля. Эту встречу он анонсировал общаясь с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.

"Мы в ближайшее время договорились встретиться", — говорил александр лукашенко.

Отмечается, что повестка переговор была определена. Диктаторы будут обсуждать много вопросов и важных для двухсторонних отношений тем. Речь о вопросах безопасности, международной повестке дня, экономических взаимодействиях, реализации союзных программ, совместном противостоянии санкционному давлению и многое другое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне обратились с просьбой решить проблему частной свалки к александру лукашенко, вместо своего президента путина. Граждане страны-агрессора попытались через белорусского "лидера" передать своему диктатору, чтобы тот обратил внимание на простых людей и помог им не жить в мусоре.