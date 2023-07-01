Шансы есть и у лукашенко: кто может сменить путина на посту президента рф

События на россии ускоряются примерно в шесть раз

Мятеж "вагнеровцев" и их "поход" на москву не имел последствий в общероссийском масштабе, однако значительно подорвал авторитет "кремлевского фюрера" владимира путина.

Поэтому вполне вероятно предположить, что уже в ближайшее время россия может получить нового президента.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал киевский политтехнолог Михаил Шейтельман.

В подтверждение своей гипотезы он привел такой аргумент: от оккупации россией Крыма до начала полномасштабной войны прошло 8 лет. Со дня нападения россии на Украину до восстания пригожина – 16 месяцев. То есть все ускоряется с разницей в 6 раз, и не исключено, что уже в сентябре этого года может произойти следующее какое-то важное событие.

"Будет ли это путч – не знаю. Кто может быть – претендентов много. Самый вероятный – это пригожин. А еще может быть лукашенко. Он единственный победитель в этой ситуации (восстании пригожина). Он стал реальным претендентом на пост президента россии, у него есть чвк, с помощью которой он может им стать. И он реальный политик в отличие от путина. Ему нужна власть, а не миллиарды", – предположил политтехнолог.

Он также добавил, что лукашенко не является частью путинской системы. Он только взаимодействует с ней, а также может разрушить и захватить. А пригожин может остаться инструментом в его руках.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что, несмотря на рост недоверия со стороны окружения президента рф владимира путина вряд ли свергнут, и смена власти будет происходить более-менее легальным путем.