Шанси є і у лукашенка: хто може змінити путіна на посту президента рф

Події на росії прискорюються приблизно в шість разів

Заколот "вагнерівців" і їх "похід" на москву не мав наслідків у загальноросійському масштабі, проте значно підірвав авторитет "кремлівського фюрера" володимира путіна.

Тому ймовірно припустити, що вже найближчим часом росія може отримати нового президента.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив київський політтехнолог Михайло Шейтельман.

Для підтвердження своєї гіпотези він навів такий аргумент: від окупації росією Криму до початку повномасштабної війни пройшло 8 років. Від дня нападу рф на Україну до повстання пригожина – 16 місяців. Тобто все прискорюється з різницею у 6 разів і не є виключенням, що вже у вересні цього року може статися наступна якась важлива подія.

"Чи буде це путч – не знаю. Хто може бути – претендентів багато. Найвірогідніший – це пригожин. А ще може бути лукашенко. Він єдиний переможець у цій ситуації (повстанні пригожина). Він став реальним претендентом на посаду президента росії, у нього є пвк, за допомогою якої він може ним стати. І він реальний політик на відміну від путіна. Йому потрібна влада, а не мільярди", – припустив політтехнолог.

Він також додав, що лукашенко не є частиною путінської системи. Він лише взаємодіє з нею, а також може зруйнувати і захопити. А пригожин може залишитися інструментом в його руках.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що, незважаючи на зростання недовіри з боку оточення президента рф володимира путіна навряд чи повалять, і зміна влади буде відбуватися більш-менш легальним шляхом.