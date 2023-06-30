путин не будет свергнут: Буданов рассказал, как сменится власть в россии

Буданов знает, как закончит диктатор

Мятеж наемников ЧВК "Вагнера" серьезно подорвал авторитет руководства российской федерации, и теперь их позиция как всевластной опоры уже никогда не будет прежней.

Об этом в интервью The Drive заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, несмотря на рост недоверия со стороны окружения путина, его вряд ли свергнут.

"Они продемонстрируют смену власти более-менее легальным путем. Как именно это произойдет, мы скоро увидим", — заинтриговал Буданов.

При этом глава ГУР признал, что в случае, если бы главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин смог добиться своего плана, то уже сейчас россия была бы разделена.

"Она была бы разделена как минимум на две части, но поскольку он этого не сделал, мы еще увидим. Потому что, если бы пригожин в тот день вошел в пустой Кремль, он показал бы публике, что кремль пуст. Министров нет. Настоящих высокопоставленных чиновников там нет. Все они сбежали, а он продемонстрирует, что сейчас в россии нет никакой власти. Но с другой стороны, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то еще начнут заявлять, что они являются легитимной властью, что создает ситуацию двух властей в стране, которые тут же будут разделены", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Буданов назвал причины, которые заставили пригожина остановить свой бунт.