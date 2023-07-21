лукашенко поїде до путіна на вихідних: про що говоритимуть диктатори

Про цю зустріч вони домовлялися заздалегідь

Російський диктатор володимир путін і самопроголошений зустрінеться на території росії цього тижня. "Лідери" обговорюватимуть питання безпеки, реалізацію союзних програм та інше.

Про це у п’ятницю, 21 липня, повідомляє наближений до пресслужби білоруського "президента" Telegram-канал "Пул Першого".

Так, лукашенко вирушить із робочим візитом до росії в неділю, 23 липня. Цю зустріч він анонсував спілкуючись із журналістами зарубіжних та білоруських ЗМІ.

"Ми найближчим часом домовилися зустрітися", — говорив олександр лукашенко.

Зазначається, що повістку переговорів було визначено. Диктатори обговорюватимуть багато питань та важливих для двосторонніх відносин тем. Мова про питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічні взаємодії, реалізацію союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску та багато іншого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни звернулися з проханням вирішити проблему приватного сміттєзвалища до олександра лукашенка, замість свого президента путіна. Громадяни країни-агресора спробували через білоруського "лідера" передати своєму диктатору, щоб той звернув увагу на простих людей та допоміг їм не жити у смітті.