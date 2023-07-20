путін вже не авторитет: росіяни просять лукашенка вирішити проблему зі звалищем, погрожують заколотом

росіяни вдалися до шантажу

Після того як білоруський диктатор олександр лукашенко зупинив заколот євгенія пригожина та його ПВК "Вагнера", з яким путін нічого не зміг зробити, жителі росії тепер просять його, а не свого президента вирішувати їх різні проблеми.

Так, жителі Краснодарського краю рф записали відеозвернення до лукашенка з проханням вирішити проблеми з місцевим сміттєзвалищем. На путіна вони вже не сподіваються, через його бездіяльність. Більше того, росіяни вдалися до шантажу і натякнули владі росії, що можуть повторити вчинок ПВК "Вагнера" і піти на москву. У зв’язку з цим вони просять заздалегідь йому запобігти та поговорити з їхнім президентом.

"Батька" рідненький тільки на тебе надія. Ну передайте, будь ласка, президенту, що люди плачуть… Допоможіть нам подолати стіну свавілля, нерозуміння та просто ігнорування…», — скаржаться жителі рф.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що ситуація всередині росії вкрай нестабільна, там може не тільки повторитись заколот, який здійснили "вагнерівці" наприкінці червня, а і навіть відбутися революція.