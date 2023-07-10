пригожин після заколоту зустрічався з путіним та ще двома людьми у кремлі: що дізналися ЗМІ

пригожина нібито запросили до кремля для розмови

Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин після свого невдалого заколоту зустрічався з президентом росії володимиром путіним у москві.

Про це повідомляє французька газета Libération, посилаючись на джерела у західній розвідці.

За їхньою інформацією, пригожина та командирів "вагнерівців" нібито викликали в кремль ще 1 липня. Окрім путіна, вони зустрілися з директором росгвардії віктором золотовим та головою російської розвідки сергієм наришкіним.

Зазначається, що пригожин у кремлі "обговорював долю своєї імперії".

Нагадаємо, днями самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що пригожин нібито перебуває в росії.

Водночас західні експерти вважають, що путін не пробачить пригожину зради та ліквідує його. На їхню думку, це може статися вже найближчим часом.

Варто зазначити, що достовірної інформації про місцеперебування пригожина після його бунту немає, що породжує безліч чуток і домислів.

Як розповідав "Телеграф", лідер Ічкерії Ахмед Закаєв вважає, що озброєний заколот євгенія пригожина та ПВК "Вагнера" насправді був спланованою акцією "колективного путіна". Її мета – посилити систему та виявити всіх незадоволених.