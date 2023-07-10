пригожин после мятежа встречался с путиным и еще двумя людьми в кремле: что узнали СМИ

пригожина якобы пригласили в кремль для беседы

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин после своего неудавшегося мятежа встречался с президентом россии владимиром путиным в Москве.

Об этом сообщает французская газета Libération, ссылаясь на источники в западной разведке.

По их информации, пригожина и командиров "вагнеровцев" якобы вызвали в кремль еще 1 июля. Кроме путина, они встретились с директором росгвардии виктором золотовым и главой российской разведки сергеем нарышкиным.

Отмечается, что пригожин в кремле "обсуждал судьбу своей империи".

Напомним, на днях самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что пригожин якобы находится в россии.

В то же время западные эксперты считают, что путин не простит пригожину измены и ликвидирует его. По их мнению, это может произойти уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что достоверной информации о местонахождении пригожина после его бунта нет, что порождает множество слухов и домыслов.

Как рассказывал "Телеграф", лидер Ичкерии Ахмед Закаев считает, что вооруженный мятеж евгения пригожина и ЧВК "Вагнера" на самом деле был спланированной акцией "коллективного путина". Ее цель — усилить систему и выявить всех недовольных.