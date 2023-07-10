пригожин после мятежа встречался с путиным и еще двумя людьми в кремле: что узнали СМИ
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пригожина якобы пригласили в кремль для беседы
Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин после своего неудавшегося мятежа встречался с президентом россии владимиром путиным в Москве.
Об этом сообщает французская газета Libération, ссылаясь на источники в западной разведке.
По их информации, пригожина и командиров "вагнеровцев" якобы вызвали в кремль еще 1 июля. Кроме путина, они встретились с директором росгвардии виктором золотовым и главой российской разведки сергеем нарышкиным.
Отмечается, что пригожин в кремле "обсуждал судьбу своей империи".
Напомним, на днях самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что пригожин якобы находится в россии.
В то же время западные эксперты считают, что путин не простит пригожину измены и ликвидирует его. По их мнению, это может произойти уже в ближайшее время.
Стоит отметить, что достоверной информации о местонахождении пригожина после его бунта нет, что порождает множество слухов и домыслов.
Как рассказывал "Телеграф", лидер Ичкерии Ахмед Закаев считает, что вооруженный мятеж евгения пригожина и ЧВК "Вагнера" на самом деле был спланированной акцией "коллективного путина". Ее цель — усилить систему и выявить всех недовольных.