путин уже не авторитет: россияне просят лукашенко решить проблему со свалкой, грозят мятежом

россияне прибегли к шантажу

После того как беларусский диктатор александр лукашенко остановил мятеж евгения пригожина и его ЧВК "Вагнера", с которым путин ничего не смог сделать, жители рф теперь просят его, а не своего президента решать их различные проблемы.

Так, жители Краснодарского края россии записали видеообращение к лукашенко с просьбой решить проблемы с местной свалкой. На путина они уже не надеются, по причине его бездействия. Более того, россияне прибегли к шантажу и намекнули властям рф, что могут повторить поступок ЧВК "Вагнера" и пойти на москву. В связи с этим они просят заранее его предотвратить и поговорить с их президентом.

"Батька" родненький только на тебя надежда. Ну передайте, пожалуйста, президенту, что люди плачут… Помогите нам преодолеть стену беспредела, непонимания и просто игнорирования…", — жалуются жители рф.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что ситуация внутри россии крайне нестабильная, там может не только повториться мятеж, который осуществили "вагнеровцы" в конце июня, а и даже произойти революция.