Польшу создал Сталин, поляки агрессоры, а "СВО" идет по плану: путин выдал новую порцию бреда

путин рассказал россиянам о Польше

российский диктатор владимир путин провел очередное заседания Совета безопасности рф. На нем, помимо прочего, глава кремля разразился новыми пропагандистскими бреднями. С его слов россияне теперь узнали о том, что СССР не только "создал Украину", но и современную Польшу.

"Телеграф" собрал новую порцию путинского бреда.

Польша хочет захватить Украину

"Польша хочет под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт в Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину".

Польшу создал Сталин

"Благодаря СССР и позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе — земли Германии. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам" .

Путин угрожает полякам

"Хочу напомнить, чем для Польши закончилась её агрессивная политика (в прошлом — Ред.) — национальной трагедией 1939 года и утратой государственности".

"Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами".

СВО "по плану"

"Командование "СВО" (войны против Украины — Ред.) действует профессионально. Солдаты и офицеры выполняют свой долг мужественно, стойко и героически".

Напомним, ранее мы писали о том, что путин разозлился из-за кассетных боеприпасов для ВСУ, но в сети его подняли на смех.

Также мы сообщали, что путин выдал нелепый фейк о ВСУ.