Польщу створив Сталін, поляки агресори, а "СВО" йде за планом: путін видав нову порцію маячні
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путін розповів росіянам про Польщу
Російський диктатор володимир путін провів чергове засідання Ради безпеки рф На ньому, крім іншого, глава кремля вибухнув новою пропагандистською маячнею. З його слів росіяни тепер дізналися про те, що СРСР не тільки "створив Україну", а й сучасну Польщу.
"Телеграф" зібрав нову порцію путінської маячні.
Польща хоче захопити Україну
"Польща хоче під "натівською парасолькою" сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім "відірвати" собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню Західну Україну".
Польщу створив Сталін
"Завдяки СРСР та позиції Сталіна Польща отримала значні землі на заході — землі Німеччини. Західні території нинішньої Польщі — це подарунок Сталіна полякам".
Путін погрожує полякам
"Хочу нагадати, чим для Польщі закінчилася її агресивна політика (у минулому – Ред.) – національною трагедією 1939 року та втратою державності".
"Розв’язування агресії проти Білорусії означатиме агресію проти російської федерації. На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами".
СВО "за планом"
"Командування "СВО" ( війни проти України — Ред. ) діє професійно. Солдати та офіцери виконують свій обов’язок мужньо, стійко та героїчно".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін розлютився через касетні боєприпаси для ЗСУ, але в мережі його підняли на сміх.
Також ми повідомляли, що путін видав безглуздий фейк про ЗСУ.