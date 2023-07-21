Польщу створив Сталін, поляки агресори, а "СВО" йде за планом: путін видав нову порцію маячні

путін розповів росіянам про Польщу

Російський диктатор володимир путін провів чергове засідання Ради безпеки рф На ньому, крім іншого, глава кремля вибухнув новою пропагандистською маячнею. З його слів росіяни тепер дізналися про те, що СРСР не тільки "створив Україну", а й сучасну Польщу.

"Телеграф" зібрав нову порцію путінської маячні.

Польща хоче захопити Україну

"Польща хоче під "натівською парасолькою" сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім "відірвати" собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню Західну Україну".

Польщу створив Сталін

"Завдяки СРСР та позиції Сталіна Польща отримала значні землі на заході — землі Німеччини. Західні території нинішньої Польщі — це подарунок Сталіна полякам".

Путін погрожує полякам

"Хочу нагадати, чим для Польщі закінчилася її агресивна політика (у минулому – Ред.) – національною трагедією 1939 року та втратою державності".

"Розв’язування агресії проти Білорусії означатиме агресію проти російської федерації. На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами".

СВО "за планом"

"Командування "СВО" ( війни проти України — Ред. ) діє професійно. Солдати та офіцери виконують свій обов’язок мужньо, стійко та героїчно".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін розлютився через касетні боєприпаси для ЗСУ, але в мережі його підняли на сміх.

Також ми повідомляли, що путін видав безглуздий фейк про ЗСУ.