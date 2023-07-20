Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда пояснив "Телеграфу" зв’язок ракетних ударів рф по зерносховищам та експорту зерна з України

Своїм демонстративним виходом із зернової угоди росія свідомо піднімає ставки у ситуації на ринку зерна. Вона намагається не лише завдати шкоди українському експорту, а й продемонструвати, що Київ нібито не відіграє значної ролі у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

З цією метою росія знищує портову інфраструктуру нашої країни. Щоб зменшити технічну можливість експортувати значні обсяги українського зерна у будь-якому разі.

Плюс — в такий спосіб рф, висуваючи ультимативні умови повернення до угоди у вигляді зняття низки санкцій, намагається нівелювати свій статус країни-агресорки. Наполягаючи на тому, щоб фактично перестало працювати міжнародне право, а визнавали виключно право сили.

Світ має шукати максимально ефективної відповіді на цю ситуацію. І країни — отримувачі зерна теж мають сказати своє слово.

У цьому контексті зверну увагу, що путін вирішив не їхати на саміт БРІКС (англ. BRICS – міждержавне об’єднання, до якого входять Бразилія, Індія, Китай, ПАР та рф) до Південно-Африканської Республіки, можливо, не тільки через побоювання бути заарештованим за ордером Міжнародного кримінального суду.

Тепер є ще одна причина — на саміті об’єднання, що складається зараз з найближчих політичних партнерів росії, вони могли поставити путіну ряд незручних запитань. У тому числі щодо того – навіщо він розхитує світову продовольчу безпеку.