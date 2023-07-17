"Так надійніше": Зеленський запропонував Туреччині та ООН створити аналог зернової угоди

У Києві вважають, що участь росії в зерновій угоді не є обов’язковою.

Україна разом із Туреччиною та ООН зможуть самостійно забезпечити безпечну роботу продовольчого коридору у Чорному морі та цим продовжити забезпечувати світ доступними продуктами харчування.

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення, з цією метою Україна запросила консультації з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Він нагадав, що позиція України у цьому плані завжди була незмінною і полягає у тому, що ніхто не має права впливати на продовольчу безпеку.

"Якщо купка людей десь у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті чи Судані, Ємені чи Бангладеш, Китаї, Індії, Туреччині, Індонезії, то світ може показати, що шантаж не дозволений нікому", — сказав він.

За словами Зеленського, від стабільних поставок їжі з України залежать близько 400 мільйонів людей по всьому світу і зернова угода допомагала їх підтримати.

Глава держави зазначив, що надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН про продовження роботи зернової угоди або її аналога.

"Україна, ООН і Туреччина можуть спільно забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування судів. Це потрібно всім у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життів на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану", — додав він.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з членом комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Дмитром Соломчуком, який розповів, чи зможе Туреччина відстояти роботу зернового коридору, і пояснив, як діятиме Україна у разі, якщо у зерновому шантажі кремль піде до кінця.