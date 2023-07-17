Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому росія повернеться в "Зернову угоду"

"Зернова угода" та момент істини

У так званому мід рф зробили заяви про "Зернову угоду", серед яких:

-росія відкликає гарантії безпеки судноплавства у північно-західній акваторії Чорного моря;

-росія відновлює режим тимчасово небезпечного району С-З акваторії Чорного моря.

Кумедно…

Цікаво те, що 14 липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, коментуючи питання "Зернової угоди" зазначав, що путін його запевняв у розумінні необхідності продовження угоди. І ось, минуло лише 3 дні, а росія таки виходить із "ЗУ". Тобто, путін обдурив Ердогана? Ну треба ж, а ніколи такого не було!

Більш ніж упевнений, що Реджеп Ердоган добре запам’ятає це кидалово з боку російського наперсточника. Адже не з порожнього президент Туреччини казав те, в чому був певен, йому давалося слово. Так само, як путін запевняв Сі Цзіньпіня в нерозповсюдженні ядерної зброї, а потім... Буларусь!

Цікаво й те, з яким пафосом у мід рф прес-алкаше захарова говорила про "гарантії безпеки судноплавства" і "режим тимчасово небезпечного району" у північно-західній акваторії Чорного моря. Чому кумедно? Що ж, розгляньмо "нетривіальну" ситуацію.

У Чорне море заходить судно під прапором Перу, у команді якого поляки, турки та партугальці. Які дії може зробити росія в нейтральних водах проти цього судна з розряду небезпечних, при цьому не маючи проблем на міжнародній арені з Польщею, Туреччиною та Португалією?

Справа в тому, що мід рф настільки борзо і жваво розкидається загрозливими і жахливими фразами, що прям так і згадуються їхні червоні лінії. Червоні Лінії Кремля — безліч червоних ліній, перетин яких ні до чого не привів. Це як "Останнє китайське попередження".

Зараз у "Зерновій угоді" настає момент істини. Що робитиме росія, виходячи з неї? Знаєте, яка відповідь? У серпні повернеться. Адже будь-яка загроза кораблям під прапором іншої держави це загроза самій росії. А безпосередня присутність у С-З акваторії ЧМ – це загроза повторення історії з "Москвою".

Орфографія автора збережена.