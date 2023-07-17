"У нас із росією договореностей немає": Зеленський натякнув, що "зернова угода" може продовжитися

Україна офіційно звернутися за коментарем до Туреччини та ООН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву росії про те, що вони припиняють "зернову угоду". Він заявив, що наша країна з росією не мала жодних домовленостей і навіть без її участі постачання зернових культур до найбідніших країн може продовжитися.

Цитати з інтерв’ю Зеленського африканським журналістам опублікував його речник Сергій Нікіфоров. Український президент не має наміру зупиняти експорт продукції.

Володимир Зеленський нагадав, що укладалися дві угоди: перша — між росією, Туреччиною та ООН, а друга — між Україною, Туреччиною та ООН. Тож, коли росія заявляє про зупинення "зернової угоди", вона зриває домовленості з Генсеком ООН Антоніо Гутеррішем і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"У нас не було жодних домовленостей з ними (з росією — ред.)", — сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що доручив Міністерству закордонних справ підготувати офіційні сигнали до ООН та Туреччини, щоб дізнатися, чи готові вони продовжувати "зернову угоду" далі. Український президент наголосив, що це можливо навіть без участі росії, до того ж багато компаній готові.

"Навіть без росії потрібно робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати — всі готові продовжувати постачання зерна", — сказав Володимир Зеленський в інтерв’ю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Туреччини заявляв про "спільні позиції" з росією щодо зернової угоди і висловлював надію на те, що під час зустрічі з путіним у серпні це питання буде вирішено позитивно.