"У нас с россией догворенностей нет": Зеленский намекнул, что "зерновая сделка" может продолжиться

Украина официально обратиться за комментарием к Турции и ООН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление россии о том, что они прекращают "зерновую сделку". Он заявил, что у нашей страны с россией не было никаких договоренностей и даже без ее участия поставка зерновых культур в беднейшие страны может продолжиться.

Цитаты из интервью Зеленского африканским журналистам опубликовал его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Украинский президент не намерен останавливать экспорт продукции.

Владимир Зеленский напомнил, что заключались два соглашения: первое — между россией, Турцией и ООН, а второе — между Украиной, Турцией и ООН. Поэтому, когда россия заявляет об остановке "зерновой сделки", то она срывает договоренности с Генсеком ООН Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"У нас не было никаких договоренностей с ними (с россией — ред.)", — сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что поручил Министерству иностранных дел подготовить официальные сигналы к ООН и Турции, чтобы узнать, готовы ли они продолжать "зерновую сделку" дальше. Украинский президент подчеркнул, что это возможно даже без участия россии, к тому же многие компании готовы.

"Даже без рф нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать – все готовы продолжать поставки зерна", — сказал Владимир Зеленский в интервью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Турции заявлял об "общих позициях" с россией по вопросу зернового соглашения и выражал надежду на то, что во время встречи с путиным в августе этот вопрос будет решен положительно.