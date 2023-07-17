Вихід росії із зернової угоди: Україна розпочала екстрені переговори з ООН

У Києві мають намір зберегти роботу зернового коридору

Україна розпочала консультації з Організацією об’єднаних націй щодо виходу росії з домовленості щодо безперешкодного вивезення зерна з чорноморських портів.

Як повідомив у своєму Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба, відповідне доручення він отримав від президента Володимира Зеленського.

"росія наражає на загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все, щоб зберегти чорноморський коридор", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 14 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що росія погодилася продовжити зернову угоду, однак у кремлі після цього спростували ці слова.

Офіційно угода зупинила свою роботу 17 липня, а напередодні з Одеси пішло останнє судно із зерном. Після цього ф’ючерси на пшеницю на біржі Чикаго зросли на 4,2%, а на кукурудзу — на 2,5%.

"Телеграф" поговорив із членом комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Дмитром Соломчуком, який розповів, чи зможе Туреччина відстояти роботу зернового коридору, і пояснив, як діятиме Україна у разі, якщо у зерновому шантажі кремль піде до кінця.