Выход россии из зерновой сделки: Украина начала экстренные переговоры с ООН

В Киеве намерены сохранить работу зернового коридора

Украина начала консультации с Организацией объединенных наций относительно выхода россии из договоренности по беспрепятственному вывозу зерна из черноморских портов.

Как сообщил в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, соответствующее поручение он получил от президента Владимира Зеленского.

"россия подвергает угрозе глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все, чтобы сохранить черноморский коридор", — отметил он.

Как сообщалось ранее, 14 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что россия согласилась продлить зерновую сделку, однако в кремле после этого опровергли эти слова.

Официально сделка остановила свою работу 17 июля, а накануне из Одессы ушло последнее судно с зерном. После этого фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли на 4,2%, а на кукурузу – на 2,5%.

"Телеграф" поговорил с членом комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрием Соломчуком, который рассказал, сможет ли Турция отстоять работу зернового коридора, и объяснил, как будет действовать Украина в случае, если в зерновом шантаже кремль пойдет до конца.