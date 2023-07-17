В деле появился мировой игрок: в Раде объяснили, как Украина обойдет шантаж россии зерновым коридором

Китай также "схватился" за украинскую сельхозпродукцию, говорит Дмитрий Соломчук.

россия объявила об отмене своего участия в зерновом соглашении с 18 июля и расформировании совместного координационного центра в Стамбуле. Об этом сообщили пресс-секретарь путина Дмитрий Песков и представительница МИД россии Мария Захарова.

Член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук выразил "Телеграфу" надежду, что Турция отстоит работу зернового коридора, и объяснил, как будет действовать Украина в случае, если в зерновом шантаже кремль пойдет до конца.

"Главный вопрос – будет ли происходить экспорт зерна по нашему Черному морю. Украина заложила гарантию в 20 млрд грн для страхования грузов, и есть уже компании и суда, которые готовы заходить под полное КАСКО судов и загруженной на них продукции, грузиться и доставлять наше зерно в страны, которые в этом нуждаются», – говорит нардеп.

Член аграрного комитета парламента отметил, что за поставки продукции по Черному морю "ухватился" Китай, "для них наша сельхозпродукция также важна, логистика из одесских портов им доступна". А если транспортировку будут осуществлять суда Китая, решится ли россия их атаковать? Ответ, кажется, очевиден.

Также нардеп обратил внимание на то, что были расширены возможности поставок грузов по Дунаю: "На данный момент мы пришли уже к трем миллионам тонн в месяц, и эти цифры можно увеличивать до 3,5 млн тонн в месяц". Так что, по его словам, сложности есть, но логистика должна и будет работать.

Главное, по его мнению, сегодня – собрать урожай: "Сегодня нужно действовать так, чтобы собрать урожай. У людей в пострадавших регионах не хватает техники, и урожай стоит в полях. А пока он не на складах, которые тоже разбомблены, нельзя считать, что он у нас вообще есть".

Учитывая, что в Европе засуха, и запланированного урожая зерновых культур, скорее всего, не будет в ряде стран, Дмитрий Соломчук считает, что они в ближайшее время включатся в решение вопроса с доставкой украинской продукции, "иначе на прилавках их магазинов все подорожает на 30-40%».

Тем более что мир уже почувствовал, что такое отсутствие украинского зерна.

Дмитрий Соломчук уверен, что транзит украинского зерна можно увеличить до 3,8 млн. тонн в месяц без задействования портов. Однако аграриям нужно не менее 6

"Общался с журналистами из южноафриканских стран, они рассказывали, что в прошлом году, когда не работал зерновой коридор, они в магазине не могли приобрести даже килограмм муки. А макароны подорожали в 2,5-3 раза. Перед тем, как они вылетали в Украину (5-6 дней назад) у них уже снова начались проблемы с нехваткой продуктов питания. Они приехали, чтобы в своих странах показать, почему это происходит, и увидели все своими глазами: потому что война, потому что из одесских портов не выходит 8-10 судов каждый день, как раньше, а в лучшем случае одно-два. Все эти страны должны отстаивать свою позицию и нашу", – говорит Дмитрий Соломчук.

Если зерновой коридор будет работать, большинство экспорта зерна пойдет по Черному морю, отметил парламентарий. Это будет выгодно для украинских аграриев: "Фрахты на суда очень упали, и логистика морем в 2,5-3 раза подешевела по сравнению с прошлым сезоном, – отмечает Дмитрий Соломчук. – Разумеется, если будет работать зерновой коридор, это будет наиболее конкурентная цена транспортировки и аграрии за счет этого получат дополнительные 30-40 долларов за каждую тонну продукции.

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Что касается альтернативных путей поставок, то их объемы пока недостаточны:

"К сожалению, через западные границы – польские, венгерские, словацкие – объемы экспорта на сегодняшний день очень маленькие, это ориентировочно до 300 000 тонн в месяц. У нас есть еще один доступный путь экспорта – автодорогами через Румынию. Если Черное море будет полностью закрыто для экспорта, Украина все равно сможет обеспечивать мир сельхозпродукцией в объеме 3,7-3,8 млн тонн в месяц. Но учитывая, сколько выращивают наши аграрии, нам нужен для стабильного экспорта объем в 6 млн тонн".

Выход, по мнению парламентария, может быть, если представители европейских стран помогут разблокировать свободный транзит зерна через Польшу и другие страны.