Выход рф из зерновой сделки и отзыв гарантий безопасности: Эрдоган хочет поговорить с путиным

Срок действия зерновой инициативы истек 17 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с российским диктатором владимиром путиным насчет продления "зернового соглашения" в связи с выходом рф из сделки. Он считает, что президент рф якобы тоже хочет этого.

Об этом информируют турецкие СМИ CNN Turk и Anadolu.

"Я верю, что путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжал функционировать", — сказал Эргодан.

Отмечается, что в его планах провести разговор с российским лидером по телефону, чтобы "не ждать до августа", когда ожидается личный визит путина в Турцию.

Также Эрдоган добавил, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех. Возможность перевоза более 33 млн тонн зерновых предотвратила продовольственный дефицит в ряде стран.

В то же время в Министерстве иностранных дел россии заявили, что рф "отзывает" гарантии безопасности судоходства в Черном море и выходит из Совместного координационного центра в Стамбуле в связи с прекращением "зернового соглашения".

Отмечается, что россия против дальнейшего продления соглашения, о чем она проинформировала турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН. Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия россии "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", — сказано в заявлении.

В стране-агрессоре отметили, что Запад не выполняет "обещанных договоренностей" насчет экспорта российского аммиака и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Но при этом, рф не исключает возможность возобновления "зернового коридора".

"Если же в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", — говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несколькими днями ранее Эрдоган сделал заявление, из которого следовало, что путин мог согласить на продление "зернового соглашения". Однако в кремле опровергли эту информацию и добавили, что не делали никаких заявлений насчет продления.