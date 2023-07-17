Вихід рф із зернової угоди та відкликання гарантій безпеки: Ердоган хоче поговорити з путіним

Строк дії зернової ініціативи закінчився 17 липня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує поговорити з російським диктатором володимиром путіним щодо продовження "зернової угоди" у зв’язку з виходом росії з договору. Він вважає, що президент рф нібито теж хоче цього.

Про це інформують турецькі ЗМІ CNN Turk та Anadolu.

"Я вірю, що путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжував функціонувати", — сказав Ергодан.

Зазначається, що в його планах провести розмову з російським лідером по телефону, щоб "не чекати до серпня", коли очікується особистий візит путіна до Туреччини.

Також Ердоган додав, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла до історії як великий дипломатичний успіх. Можливість перевезення понад 33 млн тонн зернових запобігла продовольчому дефіциту в низці країн.

Водночас у Міністерстві закордонних справ росії заявили, що рф "відкликає" гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі й виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі у зв’язку з припиненням "зернової угоди".

Зазначається, що росія проти подальшого продовження угоди, про що вона поінформувала турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН. Спільний координаційний центр у Стамбулі буде розформований.

"Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря та розформування СКЦ у Стамбулі. Без участі росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня", — сказано у заяві.

У країні-агресорі зазначили, що Захід не виконує "обіцяних домовленостей" щодо експорту російського аміаку та перепідключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT. Але при цьому, росія не виключає можливість відновлення "зернового коридору".

"Якщо ж у західних столицях реально дорожать "чорноморською ініціативою", то нехай серйозно замисляться над виконанням своїх зобов’язань та реальним вилученням з-під санкцій російських добрив та продовольства. Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок та запевнень, росія буде готова розглянути відновлення "угоди ", — йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що декількома днями раніше Ердоган зробив заяву, з якої випливало, що путін міг погодити на продовження "зернової угоди". Однак у кремлі спростували цю інформацію та додали, що не робили жодних заяв щодо продовження.