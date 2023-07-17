"Так надежнее": Зеленский предложил Турции и ООН создать аналог зерновой сделки

В Киеве считают, что участие россии в зерновой сделке не обязательно

Украина вместе с Турцией и ООН смогут самостоятельно обеспечить безопасную работу продовольственного коридора в Черном море и тем самым продолжить обеспечивать мир доступными продуктами питания.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения, для этих целей Украина запросила консультации с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Он напомнил, что позиция Украины в этом плане всегда была неизменной и заключается в том, что никто не имеет права влиять на продовольственную безопасность.

"Если кучка людей где-то в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, то мир может показать, что шантаж не разрешен никому", — сказал он.

По словам Зеленского от стабильных поставок еды из Украины зависят около 400 миллионов людей по всему миру и зерновая сделка помогала их поддержать.

Глава государства отметил, что отправил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН о продолжении работы зерновой сделки или ее аналога

"Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно всем в мире. И каждый поддержавший станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", — добавил он.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с членом комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрием Соломчуком, который рассказал, сможет ли Турция отстоять работу зернового коридора, и объяснил, как будет действовать Украина в случае, если в зерновом шантаже кремль пойдет до конца.