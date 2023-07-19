путін висунув умови повернення росії в зернову угоду: їх аж шість пунктів

У кремлі заговорили про повернення у зернову угоду

Російський диктатор володимир путін після оголошення блокади українських портів заявив, що кремль може повернутися до участі в угоді, якщо Захід виконає низку умов.

Як інформує "Комерсант", диктатор заявив, що у зриві зернової угоди нібито винен Захід, який "зробив усе, щоб пустити її під укіс".

За його словами, росія не виступає проти самої угоди і готова повернутися до її виконання, якщо буде ухвалено низку вимог.

"Ми розглянемо можливість повернутися до нього, але за однієї умови — якщо будуть повною мірою враховані, а головне — реалізовані — всі без винятку принципи участі рф в угоді", — сказав він.

Його вимоги стосуються:

активізації експорту російського зерна;

підключення банків до SWIFT;

скасування "всіх обмежень";

поновлення постачання запчастин для сільгосптехніки;

розв'язання питання зі страхуванням російських судів;

поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Як повідомлялося раніше, у російському міноборони раніше заявили, що з 20 липня будуть вважати всі судна, які прямують до портів України як "легітимні цілі". Крім того, у Москві пригрозили розцінювати всі країни, під чиїми прапорами ходять такі судна, залучені до війни.

Тобто росія дала зрозуміти, що має намір топити всі кораблі, які заходитимуть до українських територіальних вод.

Водночас в Україні натякнули на те, що "зернова угода" може продовжуватися і без участі росії.