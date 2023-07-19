Росіяни вводять блокаду Чорного моря: подробиці

В росії вже попередили мореплавців про своє рішення

Росіяни після виходу із "зернової угоди" вирішили влаштувати блокаду судноплавства у Чорному морі.

Про це свідчить заява Міноборони рф.

Країна-агресор заявляє, що наразі частина міжнародних вод у Чорному морі є "тимчасово небезпечними".

"Ряд морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку", — заявили у шойгу.

У зв'язку з усім вищесказаним у росії вже відкрито погрожують усім суднам, які прямуватимуть до портів України.

"З 00.00 московського часу 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Країни прапора таких судів вважатимуться залученими до українського конфлікту на стороні київського режиму", — кажуть у МО росії.

Нагадаємо, що після виходу із "зернової угоди" в Україні розглядають варіант її продовження вже без росії. Відповідну пропозицію наша держава вже направила до ООН та Туреччини.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з членом комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Дмитром Соломчуком, який розповів, чи зможе Туреччина відстояти роботу зернового коридору, і пояснив, як діятиме Україна у разі, якщо у зерновому шантажі кремль піде до кінця.