Россияне вводят блокаду Черного моря: подробности

В рф уже предупредили мореплавателей о своем решении

Россияне после выхода из "зернового соглашения" решили устроить блокаду судоходства в Черном море.

Об этом свидетельствует заявление Минобороны рф.

Страна-агрессор заявляет, что теперь часть международных вод в Черном море является "временно опасными".

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — заявили у шойгу.

В связи со всем вышесказанным в рф уже открыто угрожают всем суднам, которые будут следовать в порты Украины.

"С 00.00 московского времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения

Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — говорят в МО рф.

Напомним, что после выхода из "зерновой сделки" в Украине рассматривают вариант её продления уже без россии. Соответствующее предложения наше государство уже направило в ООН и Турцию.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с членом комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрием Соломчуком, который рассказал, сможет ли Турция отстоять работу зернового коридора, и объяснил, как будет действовать Украина в случае, если в зерновом шантаже кремль пойдет до конца.