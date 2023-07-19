Зерновой шантаж: что путин пытается выпросить у Запада

Диктатор требует послаблений, и у ООН уже есть предложение

Президент рф владимир путин решил повысить ставки и выторговать ослабление санкций для россии путем очередного шантажа — заявив, что выходит из зернового договора. Одним из "лотов" в этих торгах может стать подключение российских банков или их дочерних компаний к системе SWIFT.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политический аналитик Олег Лесной.

"Попытки путина выторговать ослабление санкций продиктованы пониманием того, что в Европе есть политики, готовые пойти на такую сделку, чтобы ослабить продовольственный кризис в развивающихся странах. На самом же деле, подобное "решение проблемы" лишь усугубит ее, ведь нащупав слабое место Запада, в дальнейшем кремль будет требовать снижения санкционного давления в обмен на каждое продление сделки, то есть раз в два месяца", — объясняет эксперт.

Надежды путина на успех его шантажа не безосновательны: по данным Reuters, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже предложил кремлевскому диктатору разблокировать доступ дочерней компании подсанкционного Россельхозбанка к системе межбанковских платежей в обмен на пролонгацию зерновой инициативы. Правда, ответ из москвы пока не пришел.

Подробнее о ситуации читайте в статье на сайте "Телеграф": "Выход рф из зерновой сделки: что будет, если Эрдоган не заставит путина продолжить сотрудничество".

Как писал "Телеграф", Украина начала консультации с ООН относительно выхода россии из договоренности по беспрепятственному вывозу зерна из черноморских портов.