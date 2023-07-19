Литва готова помочь Украине с проблемой "зерновой сделки": в чем загвоздка

Если главный нюанс будет решен, Литва сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна

Главный порт Литвы Клайпеда готов немедленно отгрузить 10 млн. тонн украинского зерна на фоне выхода россии из "зерновой сделки". Однако остается сложной логистика доставки груза на побережье Балтийского моря.

Об этом сказал генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, информирует литовское издание LRT.

"Это огромная проблема, поскольку это касается многих вещей, разных стран, разных договоренностей, разных интересов и так далее. Если этот вопрос будет решен, Клайпеда сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна уже сегодня", — сказал Латакас.

По словам Латакаса, мощность порта составляет 10-15 млн тонн зерна, в том числе экспорт литовского зерна, который составляет около 3,5 млн тонн.

Отметим, что 17 июля 2023 года срок действия зерновой инициативы истек. В свою очередь россия отказалась продолжать участие в сделке. В тот же день пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков подтвердил, что договоренности по "зерновому соглашению" прекращены. Однако он добавил, что рф будет готова вернуться к сделке при определенных условиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН сделать аналог "зернового соглашения". По его словам, порядка 400 млн людей зависят от стабильных поставок еды из Украины.