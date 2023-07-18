В Евросоюзе придумали ответ на разрыв россией зернового соглашения: подробности

В ЕС предупреждают, что сотни тысяч людей из-за поступка россии останутся без еды

Европейский союз пытается найти способ увеличить объемы перевозок украинского продовольствия автомобильными и железнодорожными маршрутами, чтобы нивелировать снижение поставок после выхода россии из зерновой сделки.

Как информирует Reuters, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар говорит, что уже сейчас существуют пути вывоза зерна через Польшу и Румынию, а если россияне продолжат саботировать поставки украинской еды на мировой рынок, то ЕС придется искать дополнительные маршруты.

"То, что сделала россия, очень неправильно, это повлияет не только на людей в Украине, это повлияет на людей в беднейших частях мира", — сказал он.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что прекращение морского экспорта может лишить еды сотни тысяч людей по всему миру.

"Они (россияне, — ред.) используют голод как оружие. Это одна из худших вещей, которые мог сделать путин", — отметил он.

При этом Боррель добавил, что Евросоюз будет поддерживать усилия Турции и ООН по возвращению россии в сделку.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина вместе с Турцией и ООН могут самостоятельно обеспечить безопасность судоходства в зерновом коридоре и без участия россии.