У Євросоюзі придумали відповідь на розрив росією зернової угоди: подробиці

У ЄС попереджають, що сотні тисяч людей через вчинок росії залишаться без їжі

Європейський союз намагається знайти спосіб збільшити обсяги перевезень українського продовольства автомобільними та залізничними маршрутами, щоб нівелювати зниження постачань після виходу росії із зернової угоди.

Як повідомляє Reuters, прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар каже, що вже зараз існують шляхи вивезення зерна через Польщу та Румунію, а якщо росіяни продовжать саботувати постачання української їжі на світовий ринок, то ЄС доведеться шукати додаткових маршрутів.

"Те, що зробила росія дуже неправильно, це вплине не тільки на людей в Україні, це вплине на людей у найбідніших частинах світу", — сказав він.

Водночас, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що припинення морського експорту може позбавити їжі сотні тисяч людей по всьому світу.

"Вони (росіяни, — ред.) використовують голод як зброю. Це одна з найгірших речей, які міг зробити путін", — зазначив він.

При цьому Боррель додав, що Євросоюз підтримуватиме зусилля Туреччини та ООН щодо повернення росії в угоду.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна разом із Туреччиною та ООН можуть самостійно забезпечити безпеку судноплавства у зерновому коридорі та без участі росії.