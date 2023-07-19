Литва готова допомогти Україні з проблемою "зернової угоди": у чому проблема

Якщо головний нюанс буде вирішено, Литва зможе забезпечити 100% обслуговування частини українського зерна

Головний порт Литви Клайпеда готовий негайно відвантажити 10 млн тонн українського зерна на фоні виходу росії із "зернової угоди". Проте залишається складною логістика доставки вантажу узбережжя Балтійського моря.

Про це сказав генеральний директор Клайпедського порту Альгіс Латакас, повідомляє литовське видання LRT.

"Це величезна проблема, оскільки це стосується багатьох речей, різних країн, різних домовленостей, різних інтересів тощо. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100-відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні", — сказав Латакас.

За словами Латакаса, потужність порту становить 10-15 млн тонн зерна, у тому числі експорт литовського зерна, який становить близько 3,5 млн тонн.

Зазначимо, що 17 липня 2023 року росії прессекретар воладимира путіна дмитро пєсков підтвердив, що домовленості по "зерновій угоді" припинені. Однак він додав, що росія буде готова повернутися до угоди за певних умов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН зробити аналог "зернової угоди". За його словами, близько 400 млн людей залежать від стабільного постачання їжі з України.