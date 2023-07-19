Выход рф из зерновой сделки: что будет, если Эрдоган не заставит путина продолжить сотрудничество

Решится ли президент Турции на выпуск кораблей в Черное море без гарантий безопасности от кремля.

Последнее судно с украинским зерном, которому разрешили выход из порта Одессы в рамках зерновой сделки, прибыло в Стамбул 17 июля. В тот же день истек срок действия договоренностей о гарантиях безопасности сухогрузов из Украины. Продолжение программы по обеспечению стран Азии и Африки нашим продовольствием – под большим вопросом, ведь, несмотря на призывы всего цивилизованного мира, россия отказывается от пролонгации своего участия в соглашении с Турцией и ООН.

"Телеграф" выяснял, насколько решительными могут быть дальнейшие действия президента Турции Реджепа Эрдогана и российского диктатора владимира путина, и какие последствия для Украины и других государств будет иметь приостановка экспорта нашего зерна.

Мотивы россии

Для начала следует отметить, что россия неоднократно пыталась выйти из зерновой сделки с момента ее подписания. Содействовать продвижению украинской продукции на мировом рынке кремлевским делкам было не по душе. Вместо этого они стремились устранить главного конкурента и стать монополистами в аграрном секторе.

В качестве повода для расторжения соглашения рф даже обвиняла Украину в зарабатывании денег на продаже зерна сытой Европе, а не бедным странам. Подобные упреки ожидаемо опровергала ООН, по подсчетам которой, из-за дефицита украинского зерна голод постиг около 50 миллионов жителей Азии и Африки. В целом полномасштабное вторжение россии в Украину привело к усилению продовольственного кризиса и увеличению количества голодающих до 325 млн человек, заявлял в июле 2022 года высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

От окончательного расторжения договоренностей Путина останавливала финансовая выгода от участия в программе, политическое давление со стороны Европы и репутационные потери, ведь, обрекая на голодную смерть миллионы людей, притворяться миротворцем и покровителем всех обиженных диктатору было бы крайне сложно.

Впрочем, скрывать истинное лицо слишком долго кремлю все же не удалось. Ровно через год после подписания соглашения россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Формальным поводом стали удары по Керченскому мосту, в которых государство-террорист обвинило Украину.

На самом же деле, владимир путин решил повысить ставки и выторговать ослабление санкций для рф путем очередного шантажа, считает политический аналитик Олег Лесной. По словам эксперта, одним из "лотов" в этих торгах может стать подключение российских банков или их дочерних компаний к системе SWIFT.

Эти надежды путина не безосновательны: по данным Reuters, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже предложил кремлевскому диктатору разблокировать доступ дочерней компании подсанкционного Россельхозбанка к системе межбанковских платежей в обмен на пролонгацию зерновой инициативы. Правда, ответ из москвы пока не пришел.

"Попытки путина выторговать ослабление санкций продиктованы пониманием того, что в Европе есть политики, готовые пойти на такую сделку, чтобы ослабить продовольственный кризис в развивающихся странах. На самом же деле, подобное "решение проблемы" лишь усугубит ее, ведь нащупав слабое место Запада, в дальнейшем кремль будет требовать снижения санкционного давления в обмен на каждое продление сделки, то есть раз в два месяца", - объясняет Олег Лесной и комментарии "Телеграфу".

Потери и новые возможности для Украины

По данным ООН, до полномасштабного вторжения рф Украина ежегодно поставляла на мировой рынок более 45 миллионов тонн зерна и была ведущим экспортером пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. В результате повреждения или минирования портовой инфраструктуры, а также оккупации россией территорий, выходящих в Черное море, за первые 4 месяца большой войны в Одессе накопилось около 20 млн тонн зерна.

Простой подобных объемов продовольствия фактически является голодомором для стран Африки, с которым россия пытается наладить контакты путем регулярных дипломатических миссий и активной пропаганды. Открыто срывая зерновое соглашение, владимир путин рискует потерять авторитет на континенте и остаться без последних политических партнеров, говорит политолог Олег Лесной.

"В этом кризисе Украина получает возможность продемонстрировать всему миру свою надежность и зарекомендовать себя как гаранта продовольственной безопасности. После года боевых действий, ракетных обстрелов и разрушенной инфраструктуры мы продолжаем поставки зерна. Неважно, под какими флагами идут эти судна, главное – в них наше зерно. Это очень важный кейс, который нам нужно активно "продавать", чтобы в Азии и Африке видели и понимали, кто есть кто в данной ситуации", – говорит эксперт.

Стоит отметить, что в ситуации с Черноморской инициативой президент Украины действительно решил действовать исключительно с позиции силы. В частности, комментируя выход россии из зернового соглашения, Владимир Зеленский заявил, что данная программа вполне может функционировать и без участия государства-террориста.

По словам главы государства, де-юре Украина не имела с россией никаких договоренностей, ведь заключались два соглашения: первое — между рф, Турцией и ООН, а второе — между Украиной, Турцией и ООН. Когда россия заявляет об остановке зернового соглашения, она срывает договоренности с генсеком ООН Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Даже без россии нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, владельцы кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна", — заявил Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам.

В ходе последнего заседания СНБО президент фактически заявил о готовности самостоятельно организовать работу зернового коридора, обеспечив его безопасность украинскими средствами и при поддержке ВСУ, отмечает политический эксперт Петр Олещук.

По словам аналитика, стороны накапливают аргументы для продвижения собственных позиций, а Турция пока воздерживается от жестких ультиматумов, однако уже сейчас ясно, что россия не получит того, на что рассчитывала, начиная этот шантаж.

"Если путин, получив отказ в уступках со стороны Европы, не вернется к соглашению, его ждет очень болезненный удар по престижу рф, ведь, похоже, что зерновая инициатива действительно может работать и в обход россии. Именно этот аргумент будет использовать Реджеп Эрдоган в переговорах с главой кремля, продавливая его на продолжение сотрудничества", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Слово за Турцией

В ответ на озвученную Владимиром Зеленским позицию Украины, в кремле традиционно прибегли к угрозам. Так, представитель путина Дмитрий Песков заявил о "рисках" для сторон, которые продолжат действие зерновой программы без россии.

"Здесь, безусловно, вопрос, нуждающийся в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. В этом вопросе россия не может сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", – сказал кремлевский спикер.

Пока неизвестно, что означает выход рф из зерновой сделки. Россия была приглашена к сотрудничеству по организации экспорта украинского зерна во время войны, учитывая, что некоторые из украинских портов находились под контролем оккупантов, а зерновые коридоры попадали в зону поражения российского вооружения, однако насколько реальны риски атаки судов со стороны государства-агрессора, сказать сложно.

По словам политтехнолога Александра Кочеткова, кроме политического давления на россию со стороны Китая и Индии, также заинтересованных в украинском зерне, серьезным сдерживающим фактором для путина станет членство Турции в НАТО. Если последняя займет жесткую позицию и возьмет на себя роль гаранта безопасности для судов, препятствование их проходу по зерновым коридорам со стороны россии будет означать для кремля прямой военный конфликт с членом Североатлантического альянса.

"Турция оставляет за собой возможность сопровождать суда. Конечно, россия не рискнет атаковать флот члена НАТО. В то же время другие страны-члены Альянса будут давить и на Эрдогана, чтобы предотвратить возможные столкновения в Черном море. В любом случае, попытки россии применить силовой сценарий против Турции будут иметь плачевные последствия для самой страны-агрессорши, ведь в 2015 году Турция уже демонстрировала, на что способна, сбив российский Су-24 из-за несанкционированного нарушения бомбардировщиком ее воздушного пространства", – отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

В сложившейся ситуации вокруг зерновой сделки россия находится в тотально проигрышном положении. Отказавшись от участия в программе, кремль понесет экономические, политические и репутационные потери, не имея возможности повлиять на продолжение действия зернового коридора в обход россии.

Если же, не получив желаемого снятия санкций, путин "даст заднюю" и вернется к сотрудничеству с Турцией и ООН, это в очередной раз продемонстрирует его политическую слабость, докажет несерьезность и ненадежность как партнера и в других вопросах.

"Украина же, наоборот – будет иметь достижения при любом развитии событий. Даже если россия выйдет из соглашения, а Турция не рискнет выпускать корабли под прицел ракет, украинское зерно будет экспортироваться альтернативными путями – железнодорожным сообщением, через Румынию. Да, это сложнее, дольше и дороже, однако зерно будет реализовано, а Украина выполнит свои обязательства перед партнерами. Возможно, такой на 100% самостоятельный заработок средств был бы для нас даже более полезным, чем тотальная зависимость от партнеров", – отмечает Александр Кочетков.