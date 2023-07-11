Будем ощущать долго и глобально: как подрыв Каховской ГЭС повлияет на рынок продуктов в Украине

Министр агрополитики предупредил о влиянии на дальнейший экспорт продукции

Украине не грозит резкий дефицит аграрной продукции из-за последствий разрушения Каховской ГЭС. Однако умеренное влияние на рынок будет ощущаться в течение длительного времени.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью сайту " Телеграф "

"Нет такого, что сегодня случилась какая-то беда, а завтра вы приходите в магазин, и все в два раза дороже или какой-то продукции не стало. Это не та ситуация. Ее мы будем ощущать понемногу, но долго и глобально. Мы на продукцию по этому региону, с оккупированной территории в частности, в этом году не рассчитывали, давайте объективно. Но мы на нее рассчитываем в будущем. Это значит, что если мы освободим эти территории, то страна будет меньше зарабатывать, потому что будет меньше экспортировать", — пояснил министр.

Больше о ситуации в аграрном секторе и касающихся его отраслях переработки читайте на сайте "Телеграф" в публикации: " Каховскую ГЭС после Победы надо отстроить, — министр Сольский об угрозе для юга, запрете экспорта зерна и будущем молочной отрасли".

Напомним, сейчас без доступа к орошению остались более 300 тысяч гектаров земли на Юге Украины. Это является серьезной проблемой для местных фермерских хозяйств.

Как писал "Телеграф", уничтожение плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами стло настоящим шоком для рынка арбузов. Цены на них подскочили до 25–30 грн за кг. В то же время, никаких больших колебаний в ценах на продукты в Украине специалисты не прогнозируют.