Свободная ниша: как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов

Все, кто помнит вкус арбузов, теперь вынуждены сравнивать их с турецкими, румынскими и... волынскими

Уничтожение плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами стало настоящим шоком для рынка арбузов. Цены на них подскочили до 25–30 грн за кг. Херсонщина – главный поставщик этой ягоды в Украине. В то же время, этот кризис создал возможности для фермеров, которые выращивают арбузы в других регионах. Иногда в очень неожиданных.

Арбузы с… Ровенщины

Глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ровенщины Андрей Кузьмич рассказал "Бизнес Телеграфу", что из-за особенностей климата арбузы на западе Украины выращивать гораздо труднее, чем на юге. Однако фермеры решили рискнуть.

"В нашем Полесском регионе традиционно и классически выращивают пшеницу, кукурузу, сою. Некий сельскохозяйственный триумвират. После того, как московиты оккупировали часть Херсонщины и Николаевщины, возник дефицит овощей. Тогда фермерские хозяйства и начали задумываться над выращиванием нишевых, атипичных", — говорит Андрей Кузьмич.

Глава ассоциации отметил, что теоретически арбуз — это южная ягода, поскольку он любит солнце, теплый воздух и воду, а климат Ровенщины отличается и не является идеальным для его выращивания. Но для наших фермеров нет ничего невозможного. Несмотря на сложный технологический процесс, в прошлом году несколько фермеров попытались выращивать арбузы. В этом году за полосатиков взялись уже 10 фермерских хозяйств, засадив ими 50 га земли.

Применили новую технологию посадки

Если на юге арбузы сеют в открытую почву семенами, ровенские фермеры из-за разницы в климате сначала выращивают рассаду в парниках, а затем, когда среднесуточная температура достигает +15°C, саженцы высаживают под пленку. Тогда плоды вырастают большими. Конечно, это еще не профессиональное выращивание бахчевых, скорее, экспериментальное, потому что арбузами занимаются исключительно энтузиасты.

"Для нас это нишевая культура, которую мы еще только учимся выращивать, пока позволяют погодные условия. Однако по вкусовым качествам ровенские арбузы уступать херсонским точно не будут", — убежден Андрей Кузьмич.

Всем тонкостям выращивания новой для них культуры местные фермеры обучались у земледельцев из Херсона и Николаева, которые релоцировались с началом войны, а также занимались самообразованием. Сами изучали физиологию растения, сами готовили поле, сажали, организовывали полив, разбирались в тонкостях подкормки.

Наш арбуз — дешевле импортного

Андрей Кузьмич говорит, что обеспечить арбузами всю Украину ровенские фермеры, конечно, не смогут, а вот в разрезе области — вполне вероятно. В прошлом году, рассказывает он, с одного гектара удалось собрать до 45—55 тонн урожая. В этом году площадь под бахчевые засажена больше, соответственно, и арбузов будет больше.

"Наши люди умеют работать на земле, поэтому, думаю, дефицита и ажиотажа на эту ягоду точно не будет, кто захочет, сможет полакомиться. Да и по цене ровенский арбуз будет дешевле импортного. Хотя экспортные варианты на украинском рынке будут 100%" — подчеркивает Андрей Кузьмич.

Потери арбузов из-за войны и подрыва Каховской ГЭС

Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник отметил, что в довоенный период в Украине засаживали арбузами 45—50 тысяч га, из них 15—17 тысяч га — в Херсонской области. Но в прошлом году из-за российской оккупации попробовать ягоду, выращенную под южным солнцем, не удалось, поскольку местные фермеры не имели возможности ни посадить, ни вырастить ее. После частичной деоккупации региона земледельцам удалось засеять 2 тысячи га. Однако из-за совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС урожай на родине самых сладких арбузов потерян.

"Сколько гектаров уцелело и способны дать урожай — это вопрос, на который пока невозможно дать ответ. Территория ближе к Николаевщине пострадала меньше. Поэтому надеемся, что по крайней мере с половины засаженной земли удастся собрать урожай", — отметил Тарас Баштанник.

Арбузы масштабируют в других регионах

Но совсем без украинских арбузов потребители не останутся. Их выращивают уже по всей Украине – от Волыни до Черкасс.

Для замещения херсонских арбузов массово за выращивание взялись аграрии из Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Ровенской и даже Закарпатской областей. Лидерами являются южные области – Николаевщина и Одесчина.

В настоящее время в Украине ягодой засажено примерно 32 тысячи га против довоенных 45—50 тыс. га. Однако даже вместе взятые области не получат столько арбузов, сколько собирала Херсонщина с 14 тысяч гектаров. Замещение не будет полноценным из-за климатических особенностей регионов.

"Первые херсонские арбузы обычно созревают уже в начале июля, выращенные в других областях — позже. Да и вкус у них не такой насыщенный и сладкий", — добавляет президент УПОА.

Импорта будет меньше

Без импорта Украине не обойтись, однако в этом году арбузов из-за границы на наших рынках будет гораздо меньше, убежден Баштанник.

"В этом году прогнозируют достаточно неплохой урожай украинских арбузов, примерно 60—80 тонн с га. Также не следует забывать и о том, что спрос на ягоду существенно упал из-за низкой покупательной способности потребителей и большой миграции населения", — говорит он.

Что касается импорта, то 50—60% всей продукции ввозится к нам из Турции, Молдовы и Румынии, появятся и арбузы из Греции. До войны, как правило, на рынках было только 10% заграничных арбузов от собранного украинского урожая. В прошлом году этот показатель вырос до 30%. А в этом году закупка импорта снизится до 20%, считает Баштанник.

Импорт и собственные арбузы закроют потребность

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден, что волноваться по поводу дефицита арбузов нет повода. Несмотря на то, что херсонских в этом году не будет, собственно, как не было их и в прошлом году, на украинский рынок ягода все равно попадет благодаря импорту. Так что арбузов хватит на всех.

По мнению Пендзина, Украина может рассчитывать на арбузы из Турции, Болгарии, отчасти из Греции. Турки и сейчас дают нам бахчевые, поскольку у них достаточно благоприятные условия для их выращивания.

Интересно, что раньше арбузы и дыни поставляли преимущественно из Средней Азии. В этом году они из Туркменистана и Казахстана в Украину не попадут из-за отсутствия трафика через Черное море, по которому сейчас идет исключительно зерновой коридор, а транзит продовольствия через страну-агрессора невозможен. Поэтому на замену этой продукции мы начали брать ягоду в Турции, хотя она из-за усложненных логистических путей выходит дороже, поскольку следует через Болгарию, Румынию, Бессарабию (юг Молдовы. — Ред.) и въезжает в Одесчине. Это единственный возможный путь на сегодняшний день, констатирует Пендзин.

Цены снизятся, но не существенно

По прогнозам Экономического дискуссионного клуба, рассчитывать на существенное удешевление арбузов потребителям не стоит.

"Цена арбузов падать не будет. Если на рынок зайдет импорт, то цена будет формироваться с учетом курса доллара и расходов на логистику. Возможно, со временем, к концу лета, когда начнет поступать украинская продукция, стоимость немного снизится. Но 7—10 грн за килограмм мы вряд ли увидим. Средняя цена будет держаться на уровне 25—30 грн за кг", — говорит Олег Пендзин.

Без дамбы в Каховке нечего и мечтать о херсонских арбузах

Из-за теракта на Каховской ГЭС десятки тысяч гектаров земель в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях остались без полива. А это значит, что на этих землях из-за высоких температурных показателей не будет расти ничего, и с июня по конец августа там без полива будет выжженая земля. Поэтому на Херсонщину можно не надеяться совсем, считает Пендзин. По крайней мере, пока не восстановят плотину.

В Минэкономики заявили, что на возведение Каховской ГЭС понадобится около 1 млрд долларов и годы на восстановление. Поэтому украинцам еще долго придется довольствоваться арбузами, фруктами и овощами из-за границы.