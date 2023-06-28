Всегда смотрите на стебель: как выбрать самый спелый арбуз

Придерживайтесь этих рекомендаций и выбирайте самую лучшую ягоду

Кто не любит арбузы? Когда жара достигает пика, нет ничего лучше, чем полакомиться этой сочной, хрустящей и освежающей ягодой.

Однако эти мечты могут разрушить незрелый арбуз. Выбор идеальной ягоды может стать настоящим вызовом. Как выбрать сладкий и спелый арбуз, расскажем вместе с Shubа.

Как выбрать идеальный арбуз

На спелость плода указывает цвет плода. Поэтому присмотритесь к арбузам с четкими и выразительными полосами.

Полосы зеленого цвета должны иметь темно-зеленый оттенок, а бледные — кремовый, светло-желтый. Кроме того, лучше выбирать тусклый арбуз. Если он сильно блестит, значит, он еще не созрел.

Одним из важнейших показателей качества арбуза является желтое пятно (его еще называют полевое или земляное). Оно указывает, где лежал плод на земле перед сбором урожая.

Осмотрите арбуз и найдите на его поверхности большое пятно желтого цвета. Оно должно быть кремово-желтым или почти оранжевым, что говорит о насыщенном аромате. Если пятно белое или светло-желтое, это значит, что арбузу не хватает аромата.

Чтобы выбрать арбуз, успевший созреть, необходимо осмотреть его стебель. Он должен быть сухим и желто-коричневым. Зеленый стебель может означать, что арбуз еще не созрел и ему не хватает вкуса и сладости.

Возьмите арбуз в руки и косточками пальцев слегка постучите по нему. Теперь прислушивайтесь к звуку. Если он звучит глубоко и глухо, в ягоде больше воды и, вероятно, он спелый. Напротив, если звук выше и плотнее, это может означать, что корка слишком толстая и ягода еще не полностью созрела.

Сухие пятна и прожилки, похожие на паутинки, являются показателями очень сладкого арбуза. Эти пятна показывают, где сахар просачивается из ягоды. Поэтому, прежде чем брать арбуз, осмотрите его со всех сторон.

Арбуз, который кажется тяжелым для своего размера, с большой вероятностью сладкий и спелый внутри. Обязательно сравните вес выбранного арбуза с другим арбузом такого же размера. Тот, что тяжелее, скорее всего, слаще. Вес говорит о содержании воды — чем он выше, тем слаще ягода.

Ищите арбуз более круглой и ровной формы, чем овальный. Круглые плоды более сладкие, а овальные, как правило, водянистые и менее ароматные. Кроме того, обязательно осмотрите поверхность на наличие комочков неправильной формы — если они есть, лучше выбрать другой арбуз.

Лучше всего покупать арбуз в сезон, который длится с середины августа до конца сентября. Именно в этот период риск купить недозрелый арбуз значительно ниже, чем в другое время.

Получилось выбрать идеальный арбуз? Приготовьте из него непревзойденное мороженное и наслаждайтесь!