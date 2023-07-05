Последствия подрыва Каховской ГЭС: что будет с ценами на арбузы

Некоторые продукты в Украине могут стоить от 350 до 400 гривен

Подрыв россиянами Каховской ГЭС имеет ужасающие последствия. В первую очередь он скажется на ценах продуктов, поскольку большинство фермерских полей с овощами и фруктами находятся в Херсонской области.

Не порадует и цена на летнюю ягоду — арбуз, сообщает заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало для 24 Канала.

"Хозяйствами населения выращивалось 93% арбузов — это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось около 37% общего объема производства этого вида агропродукции", — рассказывает эксперт.

Инна Сало уверяет, что значительную часть отсутствия арбузов можно компенсировать с помощью импортных поставок. С тех пор летняя ягода обойдется украинцам от 35 до 40 гривен за килограмм. То есть 350-400 гривен за 10 килограмм.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как подорожание автомобильного топлива может повлиять на цены продуктов в Украине.