Наслідки підриву Каховської ГЕС: що буде з цінами на кавуни

Деякі продукти в Україні можуть коштувати від 350 до 400 гривень

Підрив росіянами Каховської ГЕС має жахливі наслідки. У першу чергу він позначиться на цінах продуктів, бо більшість фермерських полів з овочами та фруктами знаходяться в Херсонській області.

Тож, не потішить і ціна на літню ягоду — кавун, повідомляє завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало для 24 Каналу.

"Господарствами населення вирощувалося 93% кавунів – це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу. У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося близько 37% загального обсягу виробництва цього виду агропродукції", — розповідає експертка.

Інна Сало запевняє, що значну частку відсутності кавунів можна компенсувати за допомогою імпортних поставок. Відтоді, літня ягода обійдеться українцям від 35 до 40 гривень за кілограм. Тобто, 350-400 гривень за 10 кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подорожчання автомобильного палива може вплинути на ціни продуктів в Україні.