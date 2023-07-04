Аграрії мають певні запаси: як подорожчання палива вплине на ціну продуктів в Україні

Продукти поступово будуть дорожчати через одну обставину

З 1 липня в Україні подорожчало автомобільне пальне, тож збільшення ціни на деякі продукти та товари першої необхідності теж не змусить себе чекати.

Як повідомляє генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль в етері Суспільне, в першу чергу здорожчання пального вплине на работу аграріїв.

Коваль зауважує, що збільшення цін відбулось на початку масових жнив, коли по всіх областях починається збирання ранніх зернових. Аграрії мають "певні запаси" пального, але їх не вистачить на усю кампанію.

"Тому ми будемо збирати врожай вже після здорожчання", — пояснив він.

Експерт впевнений, що різкого збільшення цін на продукти не буде, але варто очікувати плавного підвищення упродовж липня на окремі групи товарів.

"Загалом спостерігаємо інфляційні прояви на сільськогосподарську продукцію: овочі, ягоди, фрукти, баштанні культури. Буде незначне, плавне здорожчання до осені. Ніхто не очікує стрибкоподібного зростання цін, бо є запаси пального, є інші фактори, до прикладу, ціна на нафту, нафтопродукти на світових ринках. Сьогодні є такий незначний тренд плавного падіння, відтак це також буде визначати ціни на продукти", — мовиться у повідомленні.

Павло Коваль каже, що можна було різко підняти з 1 липня ціни на пальне, але тоді не було б продажів.

"Так само і в магазинах щодо цін на м'ясну, молочну продукцію, на хлібобулочні вироби, свіжі овочі, фрукти і таке інше. Ми констатуємо той факт, що через підняття тарифів на електроенергію буде здорожчання логістики, але не очікуємо разючих стрибків, які б формували панічні очікування чи якесь скуповування окремих видів товарів", — пояснує фахівець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякий продукт в Україні подешевшав через сезонність.