Цибуля в Україні дешевшає: у чому причина і що буде з цінами далі

Цибуля не користується особливою популярністю на ринку

В Україні продовжує стабільно дешевшає цибуля через знижений попит на ринку. Зокрема, це стосується ранньої цибулі, сезонна пропозиція якої лише збільшується. Через суттєву різницю між попитом і пропозицією фермери і змушені знижувати ціни на цибулю врожаю 2023 року.

Про це розповіли аналітики проекту EastFruit. За їхніми словами, незважаючи на сезонне зниження цін, вартість цибулі цього року суттєво вища за ціну в аналогічний період 2022 року.

За даними моніторингу цін, українські виробники сьогодні відвантажують ранню цибулю по 28–36 гривень за кілограм (0,77–0,98 доларів). Це на 15% дешевше, ніж ще тиждень тому. За словами виробників, для падіння вартості цибулі є кілька причин:

погода нормалізувалася, тому відновилися темпи збирання врожаю;

збільшилася пропозиція ранньої цибулі на ринку

Експерти зазначають, що попит на цибулю, як і раніше, залишається на низькому рівні. Незважаючи на зниження цін, цибуля все одно коштує на 77% дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року. Крім того, цей продукт і надалі продовжуватиме дешевшати, оскільки через ситуацію на ринку фермери змушені переглядати ціни практично щодня.

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