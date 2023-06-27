Деякі продукти в Україні подешевшають протягом літа: про що мова

На деякі продукти в Україні зменшиться ціна, незважаючи на екологічну катастрофу на Каховській ГЕС

Незважаючи на те, що в Україні влітку подорожчають куряче м'ясо та яйця, ціна на деякі продукти протягом літа зменшиться.

Як повідомляє економіст Олег Пєндзін в ефірі "Громадського радіо", у липні-вересні подешевшають овочі та фрукти.

Економіст розповів, що кожного року ціни на овочі та фрукти до літа знижуються. Однак початок червня цього року був нетиповим. Деякі продукти з овочевої групи, навпаки, раптово подорожчали. Зросли також і ціни на фрукти, наприклад, яблука.

Але, не дивлячись на "гойдалки" цін, фактор сезонності все ж таки візьме гору.

"Ми вже з вами бачимо, що на борщовий набір, на овочі, фрукти, які вирощуються на нашій території, ціни вже почали падати. Ми реально очікуємо, що десь у середині червня ціни на весь спектр овочів/фруктів будуть набагато нижчими, ніж іще місяць тому", — каже Пензін.

До того ж, експерт зазначає, що нинішній рік виявився для вітчизняного овочівництва та садівництва ще складнішим, ніж попередній. Причиною того стала низка реалізація зерна та олійних культур, а наслідок — аграрії не змогли отримати такий прибуток, як минулої зими.

"Більшість регіонів, де ростуть фрукти та овочі, залишаються під тимчасовою окупацією. А тут ще й катастрофа на Каховській ГЕС підлила олії у вогонь", — розповідає експерт.

Однак ціна на овочі та продукти знижуватиметься завдяки надходженню на ринок дешевшої продукції. Причому з двох джерел: як з-за кордону, так і від вітчизняних аграріїв із підконтрольних регіонів, які цьогоріч узяли на себе більше "овочевого навантаження".

"Традиційно, як починається літо, ціни падають. Така ситуація триває, як правило, до середини-кінця вересня. Після цього, як зберуть урожай, почнеться сезон поступового зростання цін", — уточнив аналітик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про неминуче подорожчання риби.