Ціни на продукти зростатимуть: що вже зараз дорожчає, а що подешевшало
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У травні дуже сильно впала ціна на один головний продукт
В Україні подешевшають деякі продукти влітку, до того ж, зниження цін можна чекати ще олію, хліб і хлібопродукти, цукор, макаронні вироби та молоко.
Як повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко на сайті, ціна на яйця знижується вже другий місяць поспіль, бо у квітні вони подешевшали на 8,7%.
На сайті директор коментує, на які продукти у травні зменшилась ціна:
- олію соняшникову (-1,3 %);
- хліб і хлібопродукти (-0,6 %);
- цукор (-0,4 %);
- макаронні вироби та молоко (-0,2 %).
Однак Юрій Лупенко зазначає, що у травні споживчі ціни зросли на 0,5 % проти 0,2 % у квітні, а на продукти – на 0,9 % та 0,3 % відповідно. А найбільше підвищення цін відбулось на фруктах — 87%, хоча у квітні знизились на 1,4 %.
Які продукти подорожчали
- м’ясо та м’ясопродукти – на 1,7 %;
- рибу та продукти з риби – на 0,6 %,
- сир і м’який сир – на 0,6 %.
"Загалом динаміка споживчих цін свідчить про посилення сезонних тенденцій на ринку продуктів харчування, а зростання цін на овочі та фрукти відбулося за рахунок надходження перших ягід та ранніх овочів. В наступні місяці можна очікувати сповільнення зростання цін на ці групи товарів, а по найбільш масових продуктах – зниження споживчих цін", — роз'яснює Юрій Лупенко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підрив Каховської ГЕС може спричинити підвищення цін в Україні.