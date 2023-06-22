Ціни на продукти зростатимуть: що вже зараз дорожчає, а що подешевшало

У травні дуже сильно впала ціна на один головний продукт

В Україні подешевшають деякі продукти влітку, до того ж, зниження цін можна чекати ще олію, хліб і хлібопродукти, цукор, макаронні вироби та молоко.

Як повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко на сайті, ціна на яйця знижується вже другий місяць поспіль, бо у квітні вони подешевшали на 8,7%.

На сайті директор коментує, на які продукти у травні зменшилась ціна:

олію соняшникову (-1,3 %);

хліб і хлібопродукти (-0,6 %);

цукор (-0,4 %);

макаронні вироби та молоко (-0,2 %).

Однак Юрій Лупенко зазначає, що у травні споживчі ціни зросли на 0,5 % проти 0,2 % у квітні, а на продукти – на 0,9 % та 0,3 % відповідно. А найбільше підвищення цін відбулось на фруктах — 87%, хоча у квітні знизились на 1,4 %.

Які продукти подорожчали

м’ясо та м’ясопродукти – на 1,7 %;

рибу та продукти з риби – на 0,6 %,

сир і м’який сир – на 0,6 %.

"Загалом динаміка споживчих цін свідчить про посилення сезонних тенденцій на ринку продуктів харчування, а зростання цін на овочі та фрукти відбулося за рахунок надходження перших ягід та ранніх овочів. В наступні місяці можна очікувати сповільнення зростання цін на ці групи товарів, а по найбільш масових продуктах – зниження споживчих цін", — роз'яснює Юрій Лупенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підрив Каховської ГЕС може спричинити підвищення цін в Україні.