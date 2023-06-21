Подорожчають побутові товари і продукти: чому і яких цін очікувати українцям

Вплив нових тарифів на електрику змінить ціни на деякі продукти

В Україні через можливе подорожчання автомобільного палива можуть зрости ціни на борошно. Окрім хлібобулочних виробів, дорожчати будуть і деякі інші продукти.

Як повідомляє Новини.LIVE, це пов'язано з тим, що тарифи на споживання електроенергії збільшились у червні.

На сайті роз'яснюється, що підвищення цін торкнеться бізнесу, який займається виготовленням побутових товарів та продуктів. Так, наприклад, подорожчають усі хлібні вироби, молочні продукти та одяг.

За словами Юрія Корольчука, в залежності від виду продукції ціни можуть зрости на 5-15%.

До того ж, Держпродспоживслужба нагадує про ціни, які були у травні і додає, що "в Україні і без підвищення тарифів продовжують підвищуватися ціни на полицях магазинів":

капуста білокачанна — на 67,7%;

морква — на 35,2%;

картопля — на 23,8%;

буряк — на 16,5%;

цибуля ріпчаста — на 16,3%;

батон — на 11,6%;

хліб житньо-пшеничний — на 9,7%;

крупа вівсяна — на 8,8%;

молоко — на 3,6%.

Слід зазначити, як змінились тарифи на електрику у червні.

З червня 2023 року в країні діє оновлений тариф для населення. Ціну підвищили з 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год до єдиного тарифу у 2,64 грн/кВт-год.

Також Нацкомісія ухвалила рішення щодо підвищення тарифу на розподіл електричної енергії. Вартість може зрости з 24% до 50%. Оновлять тарифи у два етапи: у червні та в липні-грудні.

До кінця червня граничні ціни на ринку електроенергії такі:

2 тис. грн/МВт-год — для годин найменшого навантаження (з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00);

4 тис. грн/МВт-год — для годин найвищого навантаження (з 7:00 до 23:00).

Водночас нові максимальні тарифи встановлять на рівні:

2,706 тис. грн/МВт-год — для мінімального навантаження;

5,413 тис. грн/МВт-год — для максимального навантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до вересня виробники не зможуть продавати цукор за кордон через сезон закруток в Україні.