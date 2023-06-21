Подорожают бытовые товары и продукты: почему и каких цен ждать украинцам
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Воздействие новых тарифов на электричество изменит цены на некоторые продукты
В Украине из-за возможного подорожания автомобильного топлива могут вырасти цены на муку. Кроме хлебобулочных изделий, будут дорожать и некоторые другие продукты.
Как сообщает Новости.LIVE, это связано с тем, что тарифы на потребление электроэнергии увеличились в июне.
На сайте разъясняется, что повышение цен коснется бизнеса, занимающегося изготовлением бытовых товаров и продуктов. Например, подорожают все хлебные изделия, молочные продукты и одежда.
По словам Юрия Корольчука, в зависимости от вида продукции, цены могут вырасти на 5-15%.
К тому же Госпродпотребслужба напоминает о ценах, которые были в мае и добавляет, что "в Украине и без повышения тарифов продолжают повышаться цены на полках магазинов":
- капуста белокочанная — на 67,7%;
- морковь — на 35,2%;
- картофель – на 23,8%;
- свекла — на 16,5%;
- лук репчатый — на 16,3%;
- батон — на 11,6%;
- хлеб ржано-пшеничный — на 9,7%;
- крупа овсяная – на 8,8%;
- молоко – на 3,6%.
Следует отметить, как изменились тарифы на электричество в июне.
С июня 2023 г. в стране действует обновленный тариф для населения. Цену повысили с 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч до единого тарифа в 2,64 грн/кВт-ч.
Также Нацкомиссия приняла решение о повышении тарифа на распределение электрической энергии. Стоимость может возрасти с 24% до 50%. Обновят тарифы в два этапа: в июне и в июле-декабре.
До конца июня максимальные цены на рынке электроэнергии таковы:
- 2 тыс. грн/МВт-ч – для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);
- 4 тыс. грн/МВт-ч – для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).
В то же время, новые максимальные тарифы установят на уровне:
- 2,706 тыс. грн/МВт-ч – для минимальной нагрузки;
- 5,413 тыс. грн/МВт-ч – для максимальной нагрузки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что до сентября производители не смогут продавать сахар за границу из-за сезона закруток в Украине.