Подорожают бытовые товары и продукты: почему и каких цен ждать украинцам

Воздействие новых тарифов на электричество изменит цены на некоторые продукты

В Украине из-за возможного подорожания автомобильного топлива могут вырасти цены на муку. Кроме хлебобулочных изделий, будут дорожать и некоторые другие продукты.

Как сообщает Новости.LIVE, это связано с тем, что тарифы на потребление электроэнергии увеличились в июне.

На сайте разъясняется, что повышение цен коснется бизнеса, занимающегося изготовлением бытовых товаров и продуктов. Например, подорожают все хлебные изделия, молочные продукты и одежда.

По словам Юрия Корольчука, в зависимости от вида продукции, цены могут вырасти на 5-15%.

К тому же Госпродпотребслужба напоминает о ценах, которые были в мае и добавляет, что "в Украине и без повышения тарифов продолжают повышаться цены на полках магазинов":

капуста белокочанная — на 67,7%;

морковь — на 35,2%;

картофель – на 23,8%;

свекла — на 16,5%;

лук репчатый — на 16,3%;

батон — на 11,6%;

хлеб ржано-пшеничный — на 9,7%;

крупа овсяная – на 8,8%;

молоко – на 3,6%.

Следует отметить, как изменились тарифы на электричество в июне.

С июня 2023 г. в стране действует обновленный тариф для населения. Цену повысили с 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч до единого тарифа в 2,64 грн/кВт-ч.

Также Нацкомиссия приняла решение о повышении тарифа на распределение электрической энергии. Стоимость может возрасти с 24% до 50%. Обновят тарифы в два этапа: в июне и в июле-декабре.

До конца июня максимальные цены на рынке электроэнергии таковы:

2 тыс. грн/МВт-ч – для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);

4 тыс. грн/МВт-ч – для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).

В то же время, новые максимальные тарифы установят на уровне:

2,706 тыс. грн/МВт-ч – для минимальной нагрузки;

5,413 тыс. грн/МВт-ч – для максимальной нагрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что до сентября производители не смогут продавать сахар за границу из-за сезона закруток в Украине.